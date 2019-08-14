Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Plajı'na turist ilgisi

DENİZE kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olan Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı, Kurban bayramının son günü yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Plaja gelen turistler bir taraftan mangal yakıp piknik yaparken, diğer tarafından da Van Gölü'ne girerek serinlemeye çalıştı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yerleri arasına girdi. Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Van'daki Mollakasım Halk Plajı, havaların ısınmasıyla birlikte doldu taştı. Hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentteki yerli ve yabancı turistler, Kurban Bayramı'nın son gününde Molllakasım Halk Plajı'na akın etti.

Van Gölü sahilleri Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı. Türkiye'nin değişik illerinden tatil için Van'daki Mollakasım Halk Plajı'na gelenler, mavi bayraklı halk plajında yüzmenin keyfini yaşadıklarını belirtti. İstanbul'dan gelen İsmail Süpürgeci ise Van'ı çok sevdiklerini ifade ederek "Tatil için Van'a geldik. Gerçekten burası harika bir yer. Ege ve Akdeniz sahillerinden pek bir farkları yok. Göl suyu çok berrak ve temiz. Tüm turistleri buraya bekliyoruz. Burada hem piknik yapıyoruz, hem de gölde serinlemenin keyfini yaşıyoruz. Harika bir yer. Van'ı çok sevdik. Herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

DHA