Van'ın neyi meşhur? Van'da ne yenir? Nereler gezilir?

Van kahvaltısı, Van kedisi, Van Gölü... Van'ın meşhur şeyleri saymakla bitmez. Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden olduğu bilinen Doğu Anadolu bölgesinin en büyük ili Van'a gitmeyi planlıyorsanız bu bilgiler tam size göre. Van hakkında bilinmesi gereken her şeyi sizler için tek başlıkta topladık. İşte detaylar...

VAN'IN NEYİ MEŞHUR? VAN'DA NE YENİR?

VAN KAHVALTISI

Van'ın adını duyunca akla gelen ilk şey dillere destan kahvaltısı olsa gerek. Peki neden böyle meşhur bu kahvaltı? Öncelikle bu kahvaltıda bulunan tüm yiyecekler doğal ürünlerden yapılıyor, lezzeti de buradan geliyor. Hakiki Van balı, yoğurt kaymağı, süt kaymağı, yayık tereyağı, cacık, otlu peynir, örme peynir, beyaz peynir, kavurmalı-sucuklu yumurta, zeytin, murtuğa, kavut, gencirun gibi lezzetlerin bulunduğu bu kahvaltıyı başka yerlerde de bulabilirsiniz elbette. Fakat Van'ın ara sokaklarında yerken aldığınız hazzı verir mi bilemeyiz.

MURTUĞA

Yukarıda da bahsettik Van Kahvaltısı'nın olmazsa olmazı diye. Nedir bu murtuğa? Bilidiğimiz omlet gibi görünen ama tadı hiç bilmediğimiz olan bu lezzette, yumurta tereyağ ile kavrulur. Üzerine un eklenir ve hepsi pişene kadar ateşte harmanlanır. Hem bu kadar basit hem de bu kadar lezzetli olabilmesi mümkün mü?

KURUT AŞI

İşte sadece Van'da bulabileceğiniz bir lezzet daha! Bu şehre özgü kurut eritilerek salça ve et suyu ile kavrulur. İçine erişte ve mercimek konulur, üzerine bol sarımsaklı yoğurt ve tereyağ gezdirilir. Anlatırken bile canı çekiyor insanın!

KÜRT KÖFTESİ

Her yerin köftesi olur da Van'ın olmaz mı hiç? Hem de en lezizi olur! İnce bulgurla yapılan bu köftenin içine konulan reyhan otu, lezzetine lezzet katar. Üzerine de yoğurt ve salçalı sosu döktük mü yemelere doyamazsınız.

KELEDOŞ

Bu topraklarda 1800 yıldır yapıldığı bilinen Keledoş'un yapımı bir hayli zahmetli, yemesi bir dakika, lezzeti ise paha biçilemez. İlkbahar aylarında dağların eteklerinden toplanan otlarla yapılan bu yemeğin eti de bildiğimiz et değil. Yaşını doldurmamış erkek veya hiç doğum yapmamış dişi koyun etinin kullanıldığı Keledoş'u başka yerde bulamazsınız.

VAN'DA GEZİLECEK YERLER

MURADİYE ŞELALESİ

Eğer yaz aylarında Van'a gitmeyi planlıyorsanız Muradiye Şelalesi'ni görmeden dönmeyin deriz. Yüksekliği yaklaşık 50 metre olan bu şelale, yemyeşil doğası ile piknik ve kampçıların uğrak yeri olurken kendisini kızgın şehirden serin sulara atmak isteyenler için de ilgi çekici hale geliyor.

AKDAMAR KİLİSESİ

Gevaş'ta bulunan bu yapı, size bir motor yolculuğu kadar yakın. Kartpostal görünümündeki bu büyüleyici yere bakmalara doyamayacaksınız. Şehrin gürültüsünden uzakta bulunan yapıya yerli ve yabancı turistlerin ilgisi oldukça yoğun.

VAN KALESİ

Van şehir merkezine mesafesi 5 kilometre olan ve sarp bir kayalık üzerine inşa edilen bu kale, Milattan Önce 9. yüzyılın ortalarında yapıldığı halde kendisini büyük ölçüde koruyarak günümüze gelmiştir.

VAN GÖLÜ

Van'a gelip de Van Gölü'nü görmemek olmaz. Bitlis ile Van arasında yer alan 'Türkiye'nin en büyük gölü' unvanını elinde tutan bu uçsuz bucaksız doğa harikası göl, şehrin deniz özlemini gidermek amaçlı konmuş sanki oraya.

PERİ BACALARI/VANADOKYA

Başkale ilçesinde bulunan bu Kapadokya benzeri bu güzelliğe halk dilinde Vanadokya diyorlar. Yaklaşık 17 bin adet bacanın dizilmesi ve etrafındaki mağara ve tünellerle yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğramaktadır.

HAKKINDA: Van, 21.334 kilometrekare yüz ölçümü ve 1.146.230 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1,15 oranında yani 12.973 kişi artan nüfusu, 578.044 (%50.85) erkek ve 558.713 (%49.15) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 53 olarak saptanmıştır.

2011 yılında atlattığı iki büyük depremde bile dimdik ayakta durmuş ve 2012 yılında büyükşehir unvanı almış Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden biri kabul edilen Van, Van Gölü Fim Festivali ile de nam salmıştır.