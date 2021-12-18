Van'ın Özalp ilçesinde feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Van-Özalp kara yolu Dereüstü Mahallesi Anzaf geçidi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin adlı öğrenilemeyen ve aynı yöne giden 65 NP 133 plakalı otomobil ile 21 FZ 107 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Çarpışma sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi ise kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Öte yandan polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.