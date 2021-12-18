Van'ın Özalp ilçesinde feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı2022 Bursa Uludağ Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 1097103122022 Altınbaş Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2029101182022 Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910778Araç sahipleri bu tavsiyeler cebinizi rahatlatacak! İşte yakıt tasarrufu yapmanızı sağlayacak 5 mükemmel öneriAntsız ne demek, TDK'ya göre Antsız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi 2022? Emekliye 1100 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı 2022?2022 Kocaeli Üni. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 1069302172022 İstanbul Bilgi Üni. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2025116862022 Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910566
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Van'ın Özalp ilçesinde feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Van'ın Özalp ilçesinde feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Van'ın Özalp ilçesinde aynı yöne giden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeninin belirlenmesi için polis soruşturma başlattı.

Van'ın Özalp ilçesinde feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza  sabah saatlerinde Van-Özalp kara yolu Dereüstü Mahallesi Anzaf geçidi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin adlı öğrenilemeyen ve aynı yöne giden 65 NP 133 plakalı otomobil ile  21 FZ 107 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Van'ın Özalp ilçesinde feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

CAN PAZARI YAŞANDI

Çarpışma sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi ise kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye  itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Van'ın Özalp ilçesinde feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedeni ise morga kaldırıldı. 

Öte yandan polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT