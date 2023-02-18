Vanja Kulenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanja Kulenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vanja Kulenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vanja Kulenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vanja Kulenovic 26 Haziran 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Vanja Kulenović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vanja Kulenovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vanja Kulenovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vanja Kulenovic'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Vanja Kulenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vanja Kulenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Vanja Kulenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vanja Kulenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında NK Sesvete Jgd

1 Temmuz 2018 yılında NK Sesvete U17

7 Şubat 2020 yılında NK Maksimir

27 Ağu 2020 yılında Din. Zagreb U19

22 Temmuz 2021 yılında HNK Gorica U19

1 Temmuz 2022 yılında HNK Gorica

Vanja Kulenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vanja Kulenovic şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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