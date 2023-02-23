Vanja Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanja Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vanja Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vanja Markovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vanja Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanja Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vanja Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanja Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vanja Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vanja Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vanja Markovic 20 Haziran 1994 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Вања Марковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vanja Markovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Matchday Football Agency yapmaktadır. Vanja Markovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vanja Markovic'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Vanja Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vanja Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Vanja Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vanja Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Partizan U19

15 Ocak 2013 yılında Korona Kielce

24 Ağustos 2017 yılında Vardar

1 Temmuz 2018 yılında Farense

13 Mart 2019 yılında Kulüpsüz

19 Kasım 2019 yılında Kaposvár

15 Şubat 2020 yılında Torpedo Kutaisi

11 Şubat 2021 yılında Sloboda Tuzla

7 Haziran 2021 yılında Persiraja

15 Şubat 2022 yılında Ruch Chorzow

4 Ağustos 2022 yılında Otelul Galati

17 Şubat 2023 yılında Hrv Dragovoljac

Vanja Markovic kimdir

Vanja Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vanja Markovic şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Zemun, VVV-Venlo, FK Partizan Belgrad

Vanja Markovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vanja Markovic nereli

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