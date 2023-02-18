Vanja Pelko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanja Pelko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vanja Pelko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vanja Pelko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vanja Pelko 25 Mart 2002 tarihinde Zabok şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vanja Pelko Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BGM Sport yapmaktadır. Vanja Pelko, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Vanja Pelko'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vanja Pelko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vanja Pelko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vanja Pelko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vanja Pelko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2017 yılında I. Zapresic U17

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiva U19

1 Ekim 2020 yılında Dragovoljac U19

30 Haziran 2021 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Lokomotiva

26 Ağu 2021 yılında NK Zagorec

30 Haziran 2022 yılında NK Lokomotiva

8 Ağu 2022 yılında NK Vukovar 1991

Vanja Pelko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vanja Pelko şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Vanja Pelko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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