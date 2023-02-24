Vanja Zvekanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanja Zvekanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vanja Zvekanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vanja Zvekanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vanja Zvekanov 25 Mayıs 2000 tarihinde Subotica şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Вања Звеканов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vanja Zvekanov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROCON GROUP GmbH yapmaktadır. Vanja Zvekanov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vanja Zvekanov'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vanja Zvekanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vanja Zvekanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vanja Zvekanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vanja Zvekanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Genoa U19

23 Temmuz 2019 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2022 yılında Haladás

Vanja Zvekanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vanja Zvekanov şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vanja Zvekanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Spartak Subotica

Sırbistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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