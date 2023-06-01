HDP Van İl Başkanlığı önünde eylem! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiler: Çocuklarımızın katilleri serbest kalmasın!

Van'da çocuklarının kaçırılmasını HDP sorumlu tutan aileler, bu hafta da il başkanlığı önünde eylemlerine devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde buluşan aileler, pankartlar taşıyarak şu sloganları attı: "HDP lanetliyoruz", "Evlatlarımızı geri istiyoruz", "Yeter artık, bırakın bizi", "Şehitlerimize dokunmayın, onlar bize emanet", "Çocuklarımız hiçbirinin oyuncağı olmayacak", "Van anneleri evlatlarını bekliyor".

Aileler, HDP'ye ve PKK terör örgütüne karşı sloganlarla il başkanlığına doğru yürüdü ve çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

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Katılımcılardan Nazlı Sancar, çocuklarına kavuşma umuduyla yaşadıklarını anlattı.

Devletin her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Sancar, kızından yıllardır haber alamadığını söyledi.

KATİLLERİ SERBEST BIRAKMAYIN

HDP'den ve PKK'dan çocuklarını istediklerini vurgulayan Sancar, eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. "Yüreği yanan bir anne olarak Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Çocuklarımızın katillerini serbest bırakmayın. Selahattin Demirtaş cezaevinde olduğu günden beri hiçbir PKK üyesi dağa gitmedi. Sen cezaevindeyken bile çocuklarının sesini duyuyorsun. Biz de çocuklarımızı özlüyor muyuz?" diye konuştu.

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Eşinin kardeşi için HDP önünde eylem yapan Aynur Arslan ise ailelerin çocuklarına kavuşma umuduyla eylemlerine devam ettiğini söyledi.

ALLAH RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I KORUSUN

Herkesin evine, ailesine dönmesini istediklerini dile getiren Arslan, şunları söyledi:

"Eşimin kardeşi 25 yaşındaydı ve üniversitede okuyordu. Mühendislik bölümünü kazanmıştı. Hedefleri vardı, bir yerlere gelmek istiyordu. Ancak onları kandırarak götürdüler ve silah vererek kullandırdılar. Annesi kaçırıldıktan sonra hastalandı ve buraya gelemiyor. Biz onlar için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hepimiz Müslümanız, kardeşiz ve aynı ülkede yaşıyoruz. Hangimizin özgürlüğü kısıtlanmış, yasaklanmış? Hepimiz özgürce yaşıyoruz. Allah devletimizi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı başkanımız olarak koruyup kollasın."

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