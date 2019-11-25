Vanlı iş adamı Kandaşoğlu’ndan eğitime anlamlı destek

Vanlı iş adamı Zahir Kandaşoğlu'nun öncülüğünde Özalp ilçesindeki bir okulun onarımı yapılarak öğrencilerine hediyeler dağıtıldı.

Vanlı iş adamı Zahir Kandaşoğlu öncülüğünde, ara tatilde Özalp ilçesindeki Mehmetalan Mahallesi İlkokulunda onarım çalışması başlatıldı. Okul baştan sona yenilenirken, Kandaşoğlu da öğrencileri unutmadı. Ara tatilin sona ermesinin ardından yeni okullarında eğitime başlayan öğrencileri ziyaret eden Kandaşoğlu, onlara hediyeler dağıttı.

Yaşadığı mutluluğu sosyal medyada paylaşan Kandaşoğlu, "Bugün yine çok çok mutluyum. Allah'a çok şükür büyük iş başardık. İç Mimarlar Odası, örnek köy muhtarı, köydeki hocalar, çalışanlar ve hayırseverlerle el ele verdik. Çok kütü durumda olan Mehmetalan Mahallesi Okulunu sil baştan onardık ve bugün derse yetiştirdik" dedi.

Kaynak: İHA