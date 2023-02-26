Vano Chargeishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vano Chargeishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vano Chargeishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vano Chargeishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vano Chargeishvili 15 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vano Chargeishvili Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vano Chargeishvili'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vano Chargeishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vano Chargeishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vano Chargeishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vano Chargeishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2023 yılında FC Samtredia

Vano Chargeishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vano Chargeishvili şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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