Vano Shengelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vano Shengelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vano Shengelidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vano Shengelidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vano Shengelidze 30 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ვანო შენგელიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vano Shengelidze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vano Shengelidze'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vano Shengelidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vano Shengelidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vano Shengelidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vano Shengelidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rustavi

1 Ocak 2017 yılında FC Merani

1 Mart 2022 yılında Varketili

25 Temmuz 2022 yılında FC Merani

Vano Shengelidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vano Shengelidze şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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