Vano Shermadini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vano Shermadini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vano Shermadini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vano Shermadini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vano Shermadini 20 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vano Shermadini Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Vano Shermadini'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vano Shermadini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vano Shermadini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vano Shermadini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vano Shermadini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2022 yılında FC Locomotive

Vano Shermadini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vano Shermadini şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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