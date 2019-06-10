Vanset’ten şiirli gece

Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu (VANSET) üyeleri, düzenledikleri etkinlikle dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattılar.

Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen Van'daki kültür, sanat ve edebiyat alanında kendisini iyiden iyiye hissettiren Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu (VANSET) üyeleri, dün akşam Şişli Öğretmenler Evindeki etkinlikte bir araya geldi. Başkanlığını Orhan Demirtaş'ın yaptığı toplulukta şairler şiirleri ile dinleyenleri duygulandırırken, aşık ve ozanlar ise bağlamaları ile sanatseverleri adeta mest ederek bir kez daha onların takdirine mazhar oldular. Aşık Çağları mahlasli Mehmet Akçay, ozan Yusuf Sahik ve Nurhan Atmaca, şairler Orhan Demirtaş, Mustafa Işık, Şevket Sulhan, Ercan Ulutaş, Muhsin Öztopçu, Memduh Beyazıt geceye katılanlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu Başkanı Orhan Demirtaş, "Bilindiği üzere bizler fırsat buldukça farklı zamanlarda, farklı mekanlarda üyelerimiz ile birlikte bir araya gelerek sanatsal programlar yapmaya, edebi çalışmalar icra etmeye ve kültürel faaliyetleri sürdürmeye gayret etmekteyiz. İstedik ki, bugün de Van'ın hem merkezi bakımından hemde tesis bakımından son derece nezih ve hizmet olarak en kaliteli hizmeti sunan aynı zamanda halka açık olan Şişli Öğretmen Evindeki kapalı çardakta özel bir gece düzenledik. Gecenin sonunda gördük ki çok isabetli bir karar vermişiz. Çünkü gerek VANSET üyeleri gerekse aramızdaki misafirler son derece mutlu ve keyifli ayrıldılar. Bu noktada hizmette kusur etmeyen Şişli Öğretmen Evindeki personellere çok teşekkür ederim. Ancak özellikle sanatsal ve kültürel faaliyetlerimiz noktasında her zamanki gibi yanımızda olan Şişli Öğretmen Evi Müdürü Mesut Kancura'ya şükranlarımı ve saygılarımı sunarım. Dilerim halkımız da buradaki hizmet kalitesinin farkına vararak azami ölçüde buraya rağbet ederler. Geldiklerinde ise Şişli Öğretmen Evi ile ilgili düşüncelerimizi abartmadığımızı kendileri de görürler" dedi.

Program VANSET üyelerinin çektikleri hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Kaynak: İHA