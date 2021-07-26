Vanspor'da kimse başkan adayı olmadı! Vanspor kapanıyor mu, kulübe kayyum mu atanacak?

Vanspor kulübünün kaderinin belli olacağı kritik günlere girildi. Geçtiğimiz haftalarda kulüp başkanı Servet Yenitürk'ün istifa etmesinin ardından olağanüstü kongre kararı alınmıştı. Bugün yapılan kongreye yeterli delegenin katılmaması ve başkanın seçilmemesi nedeniyle ne olacağını kimse öngöremiyor. Kulübe kayyum atanacağı iddiaları ortaya çıkmışken Denetim Kurulu Başkanı Özer Polater, Vanspor Futbol Kulübünün gelecek hafta yapılacak toplantıda yeteri sayıda delegenin katılmaması ve başkan adayının çıkmaması durumunda Vanspor Futbol Kulübünün feshedileceğini söyledi.

84. MADDEYE GÖRE KARAR ALINDI

Sosyal medya üzerinden yanlış söylemlerinin düzeltilmesi gerektiğinden bahseden Başkan Polater, “Yanlışlar üzerinden kimse ısrarcı olmasın, kurum müdürümüzün bahsettiği gibi 84. Maddeye göre karar aldık, biz bu kararı almasaydık, sulh hakimliğine ataması ve atama neticesinde verilecek karar, belki bizim vereceğimiz karardan bir ay sonra yapılacaktı. Bu süreç içerisinde transferlerde lig de başlamış olacaktı, sıkıntı yaşanacaktı. Bu inisiyatifi alarak bu kararı aldık.” dedi.

KAYYUM ATAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Kayyum ataması iddialarına cevap veren Polater “Yanlış bilinen doğru şu, kayyım meselesine açıklık getirmek istiyorum, 84. Maddeyi herkes bilir ama akabinde 87. Madde devreye girecektir. 2 kongre üst üste başkan seçimi gerçekleştirilemezse biz sulh hakimliğine gidecek yolu kestik. Yönetim kurulu olarak bu kararı biz verdik. Önümüzdeki kongrede aday olmazsa hiçbir şekilde Kayyum ataması veya başka birine devredilmesi söz konusu değil önümüzdeki kongreden sonra aday olmazsa kulüp feshedilecektir.” ifadelerini kullandı.

"VAN'IN SAHİBİ Mİ YOKSA VANA SAHİP ÇIKANLARIN SAHİBİ Mİ YOK"

Kendilerine sahip çıkılmadığından yakınan Polater “3 yıldır bu takım bir şekilde yönetiliyor. Bu yönetilen süreç içerisinde de başarılar elde edildi ama kimi konuşturursanız, herkes bundan yakınıyor; ‘Van sahipsiz’ biz de aynı şeyden yakınıyoruz ama Van'a sahip çıkana da biz sahip çıkmıyoruz. Maalesef biz bunu gördük, önceki kongrede mevcut yönetim aday olmayacağını açıklamasından sonra herkes bu sürecin nasıl yürüyeceğini biliyor gelip üye olup Vanspor talip olacakları yere ikinci kongrede aday olmalarının bile önünü kestiler. Bazı basın açıklamaları ile tekrar toparlanan bir yönetimin o basın açıklaması ile el birliği ile yok ettiler. Herkese soruyorum, Van'ın sahibi mi yok Van’a sahip çıkanların sahibi mi yok. Biz nereye gideceğiz bilmiyorum yazık günah değil mi?” dedi.

"BÜTÜN EMEKLER BOŞA GİDECEK"

Verieln emeklerin boşa gideceğini belirten Başkan Polater, “Vanspor taraftarlarının yıllardır emek verdiği, ümitle beklediği şampiyonluklar beklediği bütün emekler boşa gidecek. Önümüzdeki hafta kongre yapılmazsa başkan adayı çıkmazsa bu iş fes olunacak, Vanspor diye bir kulüp kalmayacaktır.” ifadelerine yer verdi.