Vantm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vantm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vantm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vantm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vantm 18 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Edvan Sena Santos Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vantm Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vantm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vantm'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vantm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vantm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vantm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vantm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mayıs 2019 yılında EC Vitória

30 Kasım 2019 yılında AD Bahia-BA

16 Ocak 2020 yılında EC Vitória

25 Ocak 2022 yılında Sampaio Corrêa

12 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Alagoinhas-BA

Vantm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vantm şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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