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Vanuatu’da 6 büyüklüğünde deprem

Güney Pasifik'te yer alan Vanuatu'nun Torba bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Vanuatu’da 6 büyüklüğünde deprem

Güney Pasifik'te yer alan Vanuatu'nun Torba bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Güney Pasifik'te yer alan Vanuatu'nun Torba bölgesindeki Sola köyünün 105 kilometre kuzeybatısında meydana gelen depremin şiddetini 6 olarak açıkladı. Depremin yerin 47,7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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