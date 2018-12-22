Vanuatu’da 6 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik'te yer alan Vanuatu'nun Torba bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güney Pasifik'te yer alan Vanuatu'nun Torba bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Güney Pasifik'te yer alan Vanuatu'nun Torba bölgesindeki Sola köyünün 105 kilometre kuzeybatısında meydana gelen depremin şiddetini 6 olarak açıkladı. Depremin yerin 47,7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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