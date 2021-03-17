Vanuatu'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Vanuatu'nun Bayrağı Nasıldır?
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Vanuatu ya da resmî adıyla Vanuatu Cumhuriyeti, Güney Büyük Okyanus'ta yer alan bir ada ülkesidir. Volkanik kökene sahip olan takımada, Avustralya'nın 1750 km doğusunda, Yeni Kaledonya'nın 500 km güneydoğusunda, Fiji'nin batısında, Solomon Adaları'nın güneydoğusunda, Yeni Gine adası yakınlarında bulunur.
Vanuatu'nun Başkenti?
“Port Vila” şehri Vanuatu'nun başkentidir.
Vanuatu'nun Para Birimi Nedir?
“Vatu” Vanuatu'nun para birimidir.
Vanuatu'nun Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Vanuatu'nun telefon alan kodu : + 678
Vanuatu'nun Türkçe Ülke Telaffuzu
Vanuatu
Vanuatu'nun Türkçe Başkent Telaffuzu
Port Vila
Vanuatu'nun İngilizce Ülke Telaffuzu
Vanuatu
Vanuatu'nun İngilizce Başkent Telaffuzu
Port Vila
Vanuatu'nun Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Port-Vila
Vanuatu'nun Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Vanuatu
Vanuatu'nun Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce