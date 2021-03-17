Vanuatu'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Vanuatu'nun Bayrağı Nasıldır?

Vanuatu ya da resmî adıyla Vanuatu Cumhuriyeti, Güney Büyük Okyanus'ta yer alan bir ada ülkesidir. Volkanik kökene sahip olan takımada, Avustralya'nın 1750 km doğusunda, Yeni Kaledonya'nın 500 km güneydoğusunda, Fiji'nin batısında, Solomon Adaları'nın güneydoğusunda, Yeni Gine adası yakınlarında bulunur.

Vanuatu'nun Başkenti?

“Port Vila” şehri Vanuatu'nun başkentidir.

Vanuatu'nun Para Birimi Nedir?

“Vatu” Vanuatu'nun para birimidir.

Vanuatu'nun Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Vanuatu'nun telefon alan kodu : + 678

Vanuatu'nun Türkçe Ülke Telaffuzu

Vanuatu

Vanuatu'nun Türkçe Başkent Telaffuzu

Port Vila

Vanuatu'nun İngilizce Ülke Telaffuzu

Vanuatu

Vanuatu'nun İngilizce Başkent Telaffuzu

Port Vila

Vanuatu'nun Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Port-Vila

Vanuatu'nun Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Vanuatu

Vanuatu'nun Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

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Vanuatu'nun Bayrağı Nasıldır?