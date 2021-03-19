Vanuatu'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Vanuatu'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Vanuatu ya da resmî adıyla Vanuatu Cumhuriyeti, Güney Büyük Okyanus'ta yer alan bir ada ülkesidir. Volkanik kökene sahip olan takımada, Avustralya'nın 1750 km doğusunda, Yeni Kaledonya'nın 500 km güneydoğusunda, Fiji'nin batısında, Solomon Adaları'nın güneydoğusunda, Yeni Gine adası yakınlarında bulunur.

Vanuatu'nun Nüfusu Kaç Kişidir?

Vanuatu 264652 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 185. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000034 olduğu görülmektedir.

Vanuatu'nun Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Vanuatu'nun Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Vanuatu'nun yüz ölçümü 12213 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Vanuatu'nun Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 12189 km²

Vanuatu'nun Haritadaki Yeri / Konumu