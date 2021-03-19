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Vanuatu'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Vanuatu'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Vanuatu'nun Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Vanuatu'nun Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Vanuatu'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Vanuatu'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Vanuatu ya da resmî adıyla Vanuatu Cumhuriyeti, Güney Büyük Okyanus'ta yer alan bir ada ülkesidir. Volkanik kökene sahip olan takımada, Avustralya'nın 1750 km doğusunda, Yeni Kaledonya'nın 500 km güneydoğusunda, Fiji'nin batısında, Solomon Adaları'nın güneydoğusunda, Yeni Gine adası yakınlarında bulunur.

Vanuatu'nun Nüfusu Kaç Kişidir?

Vanuatu 264652 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 185. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000034 olduğu görülmektedir.

Vanuatu'nun Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Vanuatu'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Vanuatu'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Vanuatu'nun Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Vanuatu'nun yüz ölçümü 12213 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Vanuatu'nun Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 12189 km²

Vanuatu'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Vanuatu'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Vanuatu'nun Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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