Vapurdaki cinsel sapıktan iğrenç sözler

Kadıköy - Karaköy vapurunda, kadınlara bakarak mastürbasyon yapan ve bugün Kocaeli Çayırova’da yakalanıp gözaltına alınan Rıza E., emniyetteki ifadesinde sarf ettiği sözlerle polisleri çileden çıkardı.

İFADESİ POLİSLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Çocuğa cinsel tacizden sabıkası bulunan Rıza E. sorgu odasındaki polislerle alay edercesine “Ben öyle bir şey yapmam. 'Tik’im var benim. Yanlış anlaşıldım. Birkaç yıl önce de 17 yaşındaki bir gencin bacağına elim sürtmüştü. Çocuk dedikleri 17 yaşındaydı ve yine böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştım” şeklinde verdiği ifade sonrasında sinirleri bozulan ve ellerinden kaza çıkmasından korkan polis sorgu odasını terk etti. İfade işlemi sabaha kalan sapığın emniyetteki gözaltısı devam ediyor.

Kadıköy - Karaköy vapurunda geçtiğimiz günlerde yaşanan ve sosyal medyada görüntüsü yayınlanan iğrenç olayda, vapurun kantininde hukuk fakültesi öğrencisi Z.M. ve mimarlık fakültesi öğrencisi S.Y. isimli iki genç kızın da arasında bulunduğu kadınlara bakarak mastürbasyon yapan 31 yaşındaki Rıza E. yolcuların tepkisi üzerine yerinden kalkıp kaçarak vapurun tuvaletine girdi. Takip eden yolcuların iz sürmesi üzerine takipten kurtulmak ve eşkalini gizlemek amacıyla girdiği tuvalette üzerindeki montu çıkarıp eline alan sapık, geminin karaya yanaşmasıyla izini kaybettirerek kayıplara karıştı.

İğrenç olayı görüntüleyen Z.M. isimli kadının görüntüleri sosyal medyada yayınlamasıyla oluşan infial sonrasında harekete geçen İstanbul polisi yaptığı kamera takip ve izlemelerinde sapığın Kocaeli Çayırova’ya kadar kaçtığını tespit etti. Çayırova Emniyeti’yle irtibata geçen ve adresinin belirlenmesi için gerekli bilgileri paylaşan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin verdiği bilgilerle 31 yaşındaki sapık dün öğle saatlerinde çalışmaya gittiği fabrikada yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve yapılan sabıka sorgulamasında çocuğun cinsel istismarı ve cinsel amaçlı rahatsız etme suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilen sapık Rıza E. nin emniyette verdiği ifade de yaptığı suç kadar sinir bozucu oldu.

Çayırova polisinden teslim alındıktan bir süre sonra akşam saatlerinde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık’ında bulunduğu bir sorgu ekibi tarafından sorguya alınan Rıza E., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti ama masturbasyon yapmadığını söyledi. Bunun üzerine gösterilen görüntülerde ne yaptığının sorulması üzerine “Ben öyle bir şey yapmam. Tik’im var benim. Tik’den dolayı böyle hareketler yapıyorum. Yanlış anlaşıldım” şeklinde cevap verdiği ilk sorunun ardından, geçmişteki “çocuğa cinsel istismar” suç kaydıyla ilgili yöneltilen ikinci soruya ise “Birkaç yıl öncede 17 yaşındaki bir çocuğun bacağına elim sürtmüştü. Çocuk dedikleri 17 yaşındaydı ve yine böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştım” dedi. Bu ifade üzerine sorgu odasında bulunan ve sinirleri bozulup kendileriyle alay edildiğini anlayan müdür Işık ile sorgu ekibi sorguyu kesip, bir kaza yaşanmaması için sorgu odasını terk etti.

Bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen sapığın bu olay üzerine sorgusu yarına kalırken, yine teşhis de bulunmaları için olayın mağdurları Z.M ve S.Y isimli genç kadınların yarın emniyete çağrılacağı ve ardından alınacak ifade sonrasında 31 yaşındaki sapığın mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sapık adam, kadınlara bakarak vapurun içinde mastürbasyon yaparken o anları cep telefonu kamerasına kaydeden bir kadın yolcu görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmıştı.

Kadın yolcunun paylaştığı o görüntüler

İstanbul’da Kadıköy-Karaköy vapurunda hukukçu Zeliha Milli’yi taciz eden 31 yaşındaki Rıza E. Ortak operasyonla Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yakalanmıştı. Gözaltına alınan Rıza E.’nin daha önce de benzer bir suçtan kaydı olduğu belirtilmişti.