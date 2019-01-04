VAR hakemlere ek gelir oldu

Bu sezon Süper Lig'de ilk defa uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, hakemlere de ek gelir sağladı. TFF, sezonun ilk yarısında hakemlere VAR-AVAR görevlerinden 979 bin 200 TL ödeme yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de sona eren ilk yarıda takımlar ve oyuncular kadar hakemler de oldukça fazla mesai harcadı. Süper Lig hakemi olarak belirlenen 25 hakemin 24'ü 17 hafta içinde birçok maçta çeşitli görevlerde bulunurken, sadece Zorbay Küçük herhangi bir müsabakaya atanmadı. 2018-2019 sezonunda ilk defa uygulanmaya başlanan VAR sistemiyle hakemler geçtiğimiz yıllara göre biraz daha fazla yorulmasına rağmen maddi açıdan ise ciddi gelir sağladı. Ligin ilk bölümünde Süper Lig, 1. Lig, Türkiye Kupası ve VAR-AVAR olarak 41 karşılaşmaya atanan Ali Şansalan, en fazla görev alan isim olarak dikkat çekerken, Barış Şimşek de 26 VAR, 4 defa da AVAR olmak üzere tam 30 kez Riva'daki VAR odasına girdi. Fırat Aydınus, 13'er kez Süper Lig ve VAR hizmeti verirken, Cüneyt Çakır da sezon başındaki Süper Kupa görevinin yanı sıra 12 defa düdük çaldı, 13 defa da VAR'ın başına geçti.

Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu da Video Yardımcı Hakem sistemi için hakemlere 17 haftalık bölümde 979 bin 200 TL ödeme yaptı.

TFF, aynı zamanda en son 2017'nin Ekim ayında zam alan hakemlere bundan sonraki süreçte bir daha zam yapmadı.

Söz konusu süreçte Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus, toplamda elde ettikleri 187 bin 200 TL ile en fazla kazanan hakemler oldu. Bu isimleri 167 bin 200 TL ücretle Alper Ulusoy ve Ali Palabıyık izledi.

Hakemler kıdem ve görevlerine göre şu ücretleri alıyor:

Yılda 10 ay maaş

10 bin 400 TL (5 yıldan az kıdemli olan)

14 bin TL (5 yıl ve daha üstü olan)

17 bin TL (FIFA ve eski FIFA kokartlı)

Maç başı ücretler:

Süper Lig: 10 bin TL

VAR: 4 bin 400 TL

AVAR: 2 bin TL

4. Hakem: 3 bin TL

TFF 1. Lig: 3 bin 300 TL

(UA-TK-S)

Kaynak: İHA