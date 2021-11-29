Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar?Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Leyla ile gezintide! Kırkı çıkmadan sokağa çıktı!Tedbirlerinizi alın! 52 il'de şiddetli fırtına görülecek! 17 il için turuncu, 35 il için sarı uyarı verildi!Lodosun gözü yaşlı olur dedikleri! İzmir sular altında kaldı, fırtına nedeniyle sahillerde deniz taştı! Araçlar su içerisinde yüzüyor!Misafir dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Misafir ne zaman, neden final yapıyor?Doktor İrem Büşra Üngül kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte İrem Büşra Üngül'ün biyografisi...Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Onur Durmaz'ın biyografisiEbru Şallı'yı kahreden haber! Evlat acısından sonra bir kayıp daha yaşadı! Babası yaşamını yitirdiVAR Odası programından rujlu farkındalık! Ünlü isimler canlı yayın boyunca rujlu yanaklarıyla durdu!Tekirdağ'da görev yapan Doktor İrem Büşra Üngül, kaçan kedisini kurtarmak isterken canından oldu! Genç doktor 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti!
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. VAR Odası programından rujlu farkındalık! Ünlü isimler canlı yayın boyunca rujlu yanaklarıyla durdu!

VAR Odası programından rujlu farkındalık! Ünlü isimler canlı yayın boyunca rujlu yanaklarıyla durdu!

Ertem Şener'in sunduğu VAR Odası programındaki erkek yorumcular, "kadına şiddete hayır" demek adına yanaklarına ruj sürerek farkındalık yarattı. Ünlü isimler program bitene kadar yayına rujlu yanaklarla devam etti.

VAR Odası programından rujlu farkındalık! Ünlü isimler canlı yayın boyunca rujlu yanaklarıyla durdu!

Son dönemde futbol camiasında yapılan kadına yönelik şiddetin sona ermesi adına yapılan protestoya VAR Odası programının yorumcuları da destek verdi. Dünyanın birçok futbol ligindeki yıldız futbolcuların yanaklarına kırmızı ruj sürerek sahaya çıktığı protestoyu programlarına uyarlayan VAR Odası ekibi, canlı yayında yanaklarına kırmızı ruj sürerek programa o şekilde devam etti.

VAR Odası programından rujlu farkındalık! Ünlü isimler canlı yayın boyunca rujlu yanaklarıyla durdu!

YANAKLARINA RUJ SÜRDÜLER

Ertem Şener, Bışar Özbey, Deniz Ateş Bitnel, Emre Bol ve Oğuz Altay'ın destek verdiği kampanya birçok futbolsever tarafından ilgi gördü. Sosyal medyadan da programlarını etiketleyerek kadına şiddete hayır yazmalarını isteyen yorumculara destek geldi. Yüzlerce kişi rujlu fotoğrafını paylaşarak kadına şiddete tepki göstererek farkındalık yarattı.

VAR Odası programından rujlu farkındalık! Ünlü isimler canlı yayın boyunca rujlu yanaklarıyla durdu!

ÜNLÜ SPİKERDEN DESTEK

Öte yandan İtalyanların ünlü spor kanalı olan Rai Sports’un, ünlü kadın Spor spikeri Katia Sera da TV 100'deki bu protesto biçimine destek verdi. Rujlu protestoyu kendi sosyal medya hesabından paylaşan dünyaca ünlü spiker, Var Odası programına gösterdiği desteği İtalyanlara duyurdu.

VAR Odası programından rujlu farkındalık! Ünlü isimler canlı yayın boyunca rujlu yanaklarıyla durdu!VAR Odası programından rujlu farkındalık! Ünlü isimler canlı yayın boyunca rujlu yanaklarıyla durdu!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT