VAR Odası programından rujlu farkındalık! Ünlü isimler canlı yayın boyunca rujlu yanaklarıyla durdu!

Son dönemde futbol camiasında yapılan kadına yönelik şiddetin sona ermesi adına yapılan protestoya VAR Odası programının yorumcuları da destek verdi. Dünyanın birçok futbol ligindeki yıldız futbolcuların yanaklarına kırmızı ruj sürerek sahaya çıktığı protestoyu programlarına uyarlayan VAR Odası ekibi, canlı yayında yanaklarına kırmızı ruj sürerek programa o şekilde devam etti.

YANAKLARINA RUJ SÜRDÜLER

Ertem Şener, Bışar Özbey, Deniz Ateş Bitnel, Emre Bol ve Oğuz Altay'ın destek verdiği kampanya birçok futbolsever tarafından ilgi gördü. Sosyal medyadan da programlarını etiketleyerek kadına şiddete hayır yazmalarını isteyen yorumculara destek geldi. Yüzlerce kişi rujlu fotoğrafını paylaşarak kadına şiddete tepki göstererek farkındalık yarattı.

ÜNLÜ SPİKERDEN DESTEK

Öte yandan İtalyanların ünlü spor kanalı olan Rai Sports’un, ünlü kadın Spor spikeri Katia Sera da TV 100'deki bu protesto biçimine destek verdi. Rujlu protestoyu kendi sosyal medya hesabından paylaşan dünyaca ünlü spiker, Var Odası programına gösterdiği desteği İtalyanlara duyurdu.