VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumu nasıl olacaktı?
Eski hakem Deniz Çoban, VAR'sız puan durumunu paylaştı. Ortaya şu anki lig tablosundan farklı bir görüntü çıktı. İşte "VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumu nasıl olacaktı?" sorusunun cevabı...
Son yılların yeni uygulaması VAR sayesinde artık canlı hakem gözüyle fark edilemeyen pek çok hata ortaya çıkabiliyor. Peki VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumu nasıl olacaktı? İşte o tablo...
Denizlispor +2
Gençlerbirliği +2
Kayserispor +2
Göztepe +2
Kasımpaşa +2
Fenerbahçe 0
Galatasaray 0
Beşiktaş 0
Trabzonspor 0
Alanya -2
A.Gücü -2
Başakşehir -2
Gaziantep -4
VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumu nasıl olacaktı?
Etiketler : var, süper lig, puan durumu
HABERE YORUM KAT