Son yılların yeni uygulaması VAR sayesinde artık canlı hakem gözüyle fark edilemeyen pek çok hata ortaya çıkabiliyor. Peki VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumu nasıl olacaktı? İşte o tablo...

Denizlispor +2

Gençlerbirliği +2

Kayserispor +2

Göztepe +2

Kasımpaşa +2

Fenerbahçe 0

Galatasaray 0

Beşiktaş 0

Trabzonspor 0

Alanya -2

A.Gücü -2

Başakşehir -2

Gaziantep -4

VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumu nasıl olacaktı?