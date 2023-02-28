Vardan Arzoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vardan Arzoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vardan Arzoyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vardan Arzoyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vardan Arzoyan 30 Nisan 1995 tarihinde Erewan şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Վարդան Արզոյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vardan Arzoyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vardan Arzoyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vardan Arzoyan'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vardan Arzoyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vardan Arzoyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vardan Arzoyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vardan Arzoyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Ararat II

1 Ekim 2016 yılında Ararat Yerevan

1 Temmuz 2019 yılında Gandzasar

7 Ocak 2020 yılında Shirak Gyumri

30 Temmuz 2021 yılında FC Urartu

25 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Ararat Yerevan

Vardan Arzoyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vardan Arzoyan şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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