Vardiya Amiri (Çöp-Atık Su Arıtma Tesisleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Vardiya Amiri (Çöp-Atık Su Arıtma Tesisleri) Tanımı;

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Vardiya Amiri (Çöp-Atık Su Arıtma Tesisleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Vardiya Amiri (Çöp-Atık Su Arıtma Tesisleri) Maaşları

Vardiya Amiri (Çöp-Atık Su Arıtma Tesisleri) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Vardiya Amiri (Çöp-Atık Su Arıtma Tesisleri) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vardiya Amiri (Çöp-Atık Su Arıtma Tesisleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3132.04

Meslek Adı :

Vardiya Amiri (Çöp-Atık Su Arıtma Tesisleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hammadde haline getirilecek ürünlerin seçilmesi, sevkiyata hazırlanması çalışmalarını sevk ve idare etme vasfına sahip kişi.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vardiya Amiri (Çöp-Atık Su Arıtma Tesisleri); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hammadde haline getirilecek ürünlerin seçilmesini yapmak,

b) Sevkiyat sıralamasını yapmak,

c) Sorumlu olduğu personelin sevk ve idaresini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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