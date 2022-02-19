Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri Maaşları

Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri maaşı ortalama olarak aylık 7550_TL'dir. En düşük Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri maaşı 6250_TL, En yüksek ise 8850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5414.08

Meslek Adı :

Vardiya Amiri Güvenlik Hizmetleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Güvenlik Görevlileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Vardiyasında görevlendirilen güvenlik çalışanlarını prosedürlere uygun olarak sevk ve idare eden, görev süresi boyunca koruma ve güvenlik planının uygulanmasını sağlayan kişi.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Önceki vardiyadan görevi teslim almak ve görev alanına ait sahayı kontrol etmek,

b) Personeli ile iletişim kurmak ve kontrol etmek,

c) Vardiyasını göreve hazırlamak,

d) Görev sırasında problem olursa yetki dahilinde müdahale etmek, üstüne rapor vermek, e) Yetki sınırlarını aşan problemler olduğunda olayı kontrol etmeye çalışmak ve kolluk kuvvetlerine haber vermek,

f) Ortaya çıkan olaylara ilişkin tutanak tutmak, ilgililere bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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