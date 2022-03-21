Vardiya Amiri - İnşaat Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Vardiya Amiri - İnşaat görev tanımı nedir, Vardiya Amiri - İnşaat ne iş yapar, Vardiya Amiri - İnşaat olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Vardiya Amiri - İnşaat mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Vardiya Amiri - İnşaat Tanımı;

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Vardiya Amiri - İnşaat Maaşı Ne Kadar? 2022 Vardiya Amiri - İnşaat Maaşları

Vardiya Amiri - İnşaat maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Vardiya Amiri - İnşaat maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vardiya Amiri - İnşaat iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3123.05

Meslek Adı :

Vardiya Amiri - İnşaat Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yetki ve sorumlusu olduğu vardiyada inşaat çalışanlarını prosedürlere uygun şekilde sevk ve idare ederek, verilen işin proje ve amaçlara uygun olarak yapılmasını sağlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

: Vardiya Amiri - İnşaat, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aldığı işin planlamasının yapmak,

b) İş programlarını oluşturmak,

c) İşin gerçekleşmesi amacıyla, ekip ve ekipmanları oluşturmak,

d) İşlerin program ve amaçlara göre yapılmasını takip izleme ve kontrol etmek,

e) Bitirilen çalışmaların, sonuçlarını ilgili birime iletmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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