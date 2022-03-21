Vardiya Amiri ( Maden) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Vardiya Amiri ( Maden) görev tanımı nedir, Vardiya Amiri ( Maden) ne iş yapar, Vardiya Amiri ( Maden) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Vardiya Amiri ( Maden) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Vardiya Amiri ( Maden) Tanımı;

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Vardiya Amiri ( Maden) Maaşı Ne Kadar? 2022 Vardiya Amiri ( Maden) Maaşları

Vardiya Amiri ( Maden) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Vardiya Amiri ( Maden) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vardiya Amiri ( Maden) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3121.03

Meslek Adı :

Vardiya Amiri ( Maden)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yetki ve sorumlusu olduğu vardiyada maden çalışanlarını prosedürlere uygun şekilde sevk ve idare ederek, verilen işin proje ve amaçlara uygun olarak yapılmasını sağlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vardiya Amiri( Maden); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Önceki vardiyadan görevi teslim almak ve görev alanına ait sahayı kontrol etmek,

b) Personeli ile iletişim kurmak ve kontrol etmek,

c) Vardiyasını göreve hazırlamak,

d) İşin gerçekleşmesi amacıyla, ekip ve ekipmanları oluşturmak,

e) İşin gerçekleşmesi amacıyla, ekip ve ekipmanları oluşturmak,

f) İşlerin program ve amaçlara göre yapılmasını takip izleme ve

g) kontrol etmek,

h) Bitirilen çalışmaların, sonuçlarını ilgili birime iletmek,

i) Görev sırasında problem olursa yetki dahilinde müdahale etmek, üstüne rapor vermek,

j) Yetki sınırlarını aşan problemler olduğunda olayı kontrol etmeye çalışmak,

k) Ortaya çıkan olaylara ilişkin tutanak tutmak, ilgililere bildirmek,

l) Vardiya düzenini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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