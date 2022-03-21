Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi Tanımı;

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Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi Maaşı Ne Kadar? 2022 Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi Maaşları

Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3131.11

Meslek Adı :

Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi, mevcut sistemde planlanan elektrik üretimin gerçekleşmesi için, üretim girdileri ile çalışanları sevk ve idare etme bilgi, beceri ve yeterliliklerine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektrik tribünlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

b) Enerji dalgalanmalarını engellemek,

c) Merkezi sistemler ve yerel sistemlerdeki elektrik sorunlarının çözülmesini sağlamak,

d) Enerji sistemleri, trafo, jenaratör gibi ürünlerin günlük kontrollerini yapmak,

e) Günlük enerji tüketimi belirlenmesi için gereken aktif ve reaktif sayaç kontrollerinin takibini yapmak,

f) Vardiya elemanlarını yönetmek, kayıtları tutmak,

g) Vardiya düzenini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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