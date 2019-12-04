İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Vardiya değişiminde madencilere kutlama

Vardiya değişiminde madencilere kutlama

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Park Termik'te vardiya girişi ve çıkışında madenciler ziyaret edilerek, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlandı.

Vardiya değişiminde madencilere kutlama

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Park Termik'te vardiya girişi ve çıkışında madenciler ziyaret edilerek, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlandı.

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi ve belediye meclis üyeleri, Maden-İş Sendikası Başkanı Talih Kocabıyık ve sendika yöneticileri, Çayırhan Muhtarı Mustafa Kara ve azalar birlikte Park Termik'te madencileri vardiya girişi ve çıkışında ziyaret etti. Yetkililer madencilerle görüşerek, Dünya Madenciler Günü'nü kutladılar.

Vardiya değişiminde madencilere kutlama

Vardiya değişiminde madencilere kutlama

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT