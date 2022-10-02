Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) görev tanımı nedir, Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) ne iş yapar, Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Tanımı;

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Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşları

Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.87

Meslek Adı :

Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İleri geri hareket eden bıçakla metalden talaş alan ve elektrik gücü ile çalışan bir vargel tezgahını ayar eden ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vargel Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmal edilecek parçanın projelerini ve diğer şartnamelerini incelemek,

b) Civatalar, klempler veya diğer aletlerle metali tezgahın tablasına doğru olarak bağlamak,

c) Talaş alma bıçağını seçip tezgaha tespit etmek,

d) Talaş alma bıçağının hareket limitini ve hızını tayin için kılavuzları, tahdit parçalarını ve diğer kontrolleri ayar etmek,

e) Tezgah tablasının durumunu ayarlamak,

f) Talaş alma bıçağına ileri geri hareket vermek için tezgahı çalıştırmak,

g) Metalin bıçağa doğru ve bıçak boyunca ilerlemesini teminen tezgahı el çarkları ile veya otomatik kontrol ayarlarını yaparak otomatik olarak çalıştırmak,

h) Gerekirse talaş alma bıçağını ve metalin durumunu değiştirmek,

i) Ölçme aletleri yardımı ile talaş alma işleminin seyrini kontrol etmek ve parçanın doğru bir şekilde işlenmesini teminen gerekli ayarları yapmak,

j) Tezgahı bir operatör tarafından çalıştırılmak üzere ayar edebilir,

k) Metali talaş almaya başlamadan önce işaretleyebilir ve tezgah takımlarını bileyebilir,

l) Belirli tipteki bir vargel tezgahında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşlarına ek olarak sizlerde Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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