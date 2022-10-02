Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri görev tanımı nedir, Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri ne iş yapar, Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri Tanımı;

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Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri Maaşları

Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.89

Meslek Adı :

Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli büyüklükte makine parçalarının yüzeylerini kaba ve orta incelikte talaş kaldırarak işleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vargel ve Planyacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Yüzeyi işlenecek makine parçalarının teknik resimlerini okuyup incelemek,

b) İş için gerekli malzemeyi belirlemek, temin etmek,

c) Teknik resim veya örneğe göre yüzey işlemlerini yapmak,

d) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

e) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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