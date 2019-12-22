Varikosel erkeklerde kısırlığa yol açıyor

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Etem Ruhi Göre, erkeklerdeki varikosel rahatsızlığının kısırlığa sebep olduğunu söyledi.

Testis toplardamarlarının genişlemiş olmasına varikosel dendiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Etem Ruhi Göre, "Ürolojideki önemi erkek kısırlığına sebep olmasıdır. Bilhassa sol testis varikoseli anatomik özelliği sebebiyle varikosele bağlı kısırlıkların yüzde 90'ını oluşturmaktadır. İleri derecede sağ testis varikoseli de kısırlıkların yüzde 10'undan sorumlu tutulmaktadır. Kısırlık oluşumunun temelinde genişlemiş olan damarsal yapının içinde bulunan kan kitlesinin sebep olduğu hipertermi ve sol testiste böbrek üstü bezinin zehirli atıklarının sperm yapımı ve kalitesini olumsuz yönde etkilemesindendir. Basit bir operasyonla tedavi edilmektedir. Ameliyat edilmiş varikoselin tekrarlaması çok nadiren görülür" dedi.

Op. Dr. Etem Ruhi Göre, "Kişilerin nasıl ayaklarında oluşuyorsa, testislerinde de meydana gelmektedir. İlaçla tedavisi yoktur. Ameliyat ile yapılması gerekmektedir. Mikro cerrahi yöntemi ile yapılmaktadır. Yüzde 90 da başarı sağlanmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA