Varney Sando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Varney Sando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Varney Sando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Varney Sando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Varney Sando 5 Mayıs 1995 tarihinde Monrovia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Liberya uyrukludur.Gerçek adı da Varney Boakai Sando Jr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Varney Sando Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Varney Sando'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Varney Sando Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Varney Sando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Varney Sando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Varney Sando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Sime Darby

1 Ocak 2015 yılında Wassaman United

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında LISCR FC

1 Temmuz 2019 yılında Oilers Monrovia

29 Ekim 2020 yılında Karela United

15 Şubat 2022 yılında Great Olympics

Varney Sando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Varney Sando şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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