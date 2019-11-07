Varşova’da Türk iş adamının yatırımlarına inceleme

Polonya'nın başkenti Varşova'da geçtiğimiz hafta rüşvet verdiği iddiasıyla tutuklanan Türk iş adamının yatırımlarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski tarafından tüm ilçe belediyelerine gönderilen yazıda, Polonya'nın çeşitli kentlerinde inşaat, turizm, alışveriş merkezi inşaatı ve işletmesi gibi pek çok alanda faaliyet gösteren Türk iş adamı Sabri Bektaş'ın başkent Varşova'daki yatırımlarının incelenmesi istendi. Belediye, geçtiğimiz hafta Varşova'nın ilçelerinden Wlochy Belediye Başkanı Artur Wolczacki ile birlikte rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Sabri Bektaş'ın bitmiş ve devam eden tüm yatırımları hakkındaki bilgi ve belgelerin kendilerine iletilmesini talep etmişti. Varşova Belediyesi, Bektaş'ın diğer yatırımları için ilgili belediyelerde kendisi lehinde kararlar alınması için rüşvet yoluna başvurduğundan şüpheleniyor.

Öte yandan, Varşova Belediye Meclisi, Polonya Yolsuzluk Karşıtı Merkez Büro (Centralne Biuro Antykorupcjyne-CBA) operasyonunun ardından Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski tarafından görevden alınan Wlochy Belediye Başkanı Artur Wolczacki'nin yerine Jaroslaw Karcz'ı seçti. Wolczacki'ye bir kötü haber de partisinden geldi. Ülkede ana muhalefet partisi konumundaki Vatandaş Patformu (Platforma Obyeatelska) yönetimi, Wolczacki'yi üyelikten attı.

Bektaş'ın şirketini dolandırıcılar ele geçirmeye çalışmıştı

Uzun yıllardır Polonya'da ticari faaliyet yürüten Sabri Bektaş, geçtiğimiz hafta Lopuszanska Caddesi'ndeki inşaata ilişkin belediyece alınacak idari kararlarda lehinde görüş bildirmesi amacıyla Wlochy Belediye Başkanı Wolczacki'ye 200 bin zloty (45 bin euro) rüşvet verdiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Çıkarıldıkları mahkemede kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen ikili, Varşova Yerel Mahkemesi tarafından tedbir amaçlı olarak 3 aylığına tutuklanmıştı. CBA tarafından yapılan açıklamada, Bektaş'ın daha önce de Wolczacki'ye 200 bin zloty ödeme yaptığı ileri sürülmüştü.

Bektaş geçtiğimiz aylarda da milyonlarca euro değerindeki şirketinin dolandırıcılar tarafından ele geçirilmeye çalışılmasıyla gündeme gelmişti. İş adamı bu gelişme üzerine Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinden yardım istemiş, Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro da konuyu incelemesi için Varşova Bölge Savcılığı ve Temyiz Mahkemesine talimat vermişti.

Kaynak: İHA