Varto da sandık kurulu başkanları seçim torbalarını aldı

Muş'un Varto ilçesinde seçimde görevli sandık kurulu başkanları, İlçe Seçim Kurulu'ndan seçim torbalarını aldı.

31 Mart 2019 tarihinde Türkiye genelinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminde Muş'un Varto ilçesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Emel Dulkadir Çelebi ile İlçe Seçim Müdürü Elif Şekerin yönetiminde yapılacak olan seçimde 123 sandık 1 seyyar sandık ve 66 yerde taşıma yapılacağı ve 20 bin 217 kişinin oy kullanacağı seçimle ilgili, seçimde görev alan Sandık Kurulu Başkanları İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından seçim torbalarını alarak görev yerlerine gitmeye başladılar.

Varto İlçe Seçim Kurulu'na giderek seçim torbalarını alan sandık kurulu başkanları, öncelikle torbalarında bulunması gereken evrakları, mühürleri ve diğer malzemeleri kontrol etti. Kontrolün ardından seçim torbaları, İlçe Seçim Kurulu görevlilerince mühürlendi ve sandık başkanlarına iade edildi. İlk kez sandık kurulunda başkanlık yapacak olanlar, ilk görevleri de olsa görevin üstesinden başarıyla geleceklerini belirttiler.

Kaynak: İHA