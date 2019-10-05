Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, muhtarlarla bir araya geldi

Muş'un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, muhtarlarla bir araya gelerek, ilçenin sorunlarını ve çözüm önerilerini görüştü.

Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Avcı, yaklaşık bir ay önce göreve başladığını söyledi. Kaymakam Avcı, böyle bir toplantıyla hem muhtarlarla tanışma fırsatı bulduğunu, hem de ilçedeki yatırımlar ve yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığını söyledi. İlçe merkezi ve köylerdeki devlet yatırımları ve yapılacak yeni projelerin takipçisi olacağını ifade eden kaymakam Avcı, "İlçemizin gelişmesi, kalkınması için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz. Muhtarlarımızın taleplerini dinledik. Sorun ve talepleriyle ilgili notlarımızı aldık. Bu anlamda öncelikli mahallerimizden başlayarak tüm köy ve mahallelerimizin mevcut taleplerini yerine getirmeye çalışacağız. Bu anlamda vatandaşımızın en iyi hizmeti alabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle köylerimizde son yıllarda ciddi çalışmalar yapılmış. Eksik kalan projeleri de tamamlaya çalışacağız. Bazı köylerimizdeki alt yapı ve diğer sorunları acili yetine göre bir program dahilinde ve gelen bütçeye göre çözeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA