Varto Kaymakamı Kaçmaz’a veda yemeği

Cumhurbaşkanlığının imzaladığı mülki idareler son kararnamesi ile Elazığ Vali yardımcılığına atanan Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz onuruna veda yemeği verildi.

Son kararnameyle Elazığ Vali yardımcılığına atanan Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz için verilen veda yemeğinde duygulu anlar yaşandı. Düzenlenen veda yemeğinde açılış konuşmasını ilçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne yaptı. Burada duygulu anların yaşandığı gözden kaçmazken Kaymakam Erkan Kaçmaz, katılımcılara bir veda konuşması yaptı. "Adaletten ayrılmadık" diyen Kaçmaz, "Özellikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir burada çalıştık. Bir yıl önce büyüklerimizin takdiri ile Elazığ Vali yardımcılığı görevinden Varto Kaymakamlığına atandık. Yine onların takdiri ile eski görev yerimize dönüyoruz. Mesai arkadaşlarımızla birlikte taş üstüne taş koymaya çaba gösterdik. Kimisinde muvaffak olduk, kimisinde sonuç alamadık. Lakin şahsım adına vicdanen çaba gayret adına gereğini yerine getirmiş olduğumu düşünüyorum. Varto memleketimizin güzel bir ilçesi, bu güzelliği layıkıyla değerlendiremiyoruz. Bu güzelliklerin olması için öncelikle Vartoluların kendisine sahip çıkması gerekiyor. Bu olmazsa olmazıdır. Gönül birliği, el birliği olduğu zaman aşınmayacak yol yok, dağ yok, ulaşılmayacak yer yok. Düsturumuz buydu geldiğimizden beri bu gayrette olduk seçimlere kadar belediye başkanlığı görevini de devam ettirdik. İnşallah Varto özelinde hoş bir seda bırakmışızdır. Bu görevde iken istemeyerek gönüller kırmış olabiliriz, varsa haklarını helal etsinler. Varto için varsa hakkımız helal olsun" dedi.

Kaymakam Kaçmaz yemeğe katılan herkes ile tek tek tokalaşarak vedalaştı. Varto Kaymakamlığı tarafında organize edilen ve Kaymakam Kaçmaz'ın veda yemeğine, ilçe hakim ve savcı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Ekrem Meydan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, AK Parti Varto İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu, kamu kurum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda seveni ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA