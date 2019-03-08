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Varto’da eğitime fırtına engeli

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Varto’da eğitime fırtına engeli

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Varto ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, hayatı durma noktasına getirdi. Fırtına nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullar bugün için (8 Mart 2019 Cuma) için tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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