Vartolu iş adamından öğrencilere kitap desteği

Muş'un Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı olan hayırsever bir iş adamı, öğrencilere 7 bin 290 adet kitap yardımında bulundu.

Bursa'da ikamet eden ve bir dershanenin sahibi olan Gıyasettin Bingöl ve Kutbettin Bingöl adlı iş adamları, Varto Kaymakamlığı aracılığıyla öğrencilere 7 bin civarında üniversite sınavına hazırlık kitabı gönderdi. Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile birlikte kitapları inceleyen Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, hayırsever iş insanlarının gönderdiği kitapları ilçede bulunan ve çeşitli okullarda okuyan öğrencilere dağıtılması konusunda talimat vererek, hayırsever iş adamına teşekkür etti.

Daha sonra Cumhuriyet Ortaokulunda okuyan öğrencilere kitap dağıtan Kaymakam Avcı, "Gıyasettin Bingöl buralıdır. İlçemize büyük bir desteği vardır. Okullarımıza büyük derecede kitap yardımında bulunmuştur. İlçemize yaklaşık on bin kitap bağışladı. Kaymakam olarak hayırsever iş adamlarımızla irtibat halindeyiz. Vatandaş ve devlet işbirliği içerisinde bu tür yardımları destekliyoruz. Bağışta bulunan bu hayırsever vatandaşımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA