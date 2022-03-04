Varyant (Baskı Boya Mutfağı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Varyant (Baskı Boya Mutfağı) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Varyant (Baskı Boya Mutfağı) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Varyant (Baskı Boya Mutfağı) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Varyant (Baskı Boya Mutfağı) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Varyant (Baskı Boya Mutfağı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Varyant (Baskı Boya Mutfağı) Maaşları

Varyant (Baskı Boya Mutfağı) maaşı ortalama olarak aylık 9950_TL'dir. En düşük Varyant (Baskı Boya Mutfağı) maaşı 8650_TL, En yüksek ise 11250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Varyant (Baskı Boya Mutfağı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.53

Meslek Adı :

Varyant (Baskı Boya Mutfağı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil üretiminde kullanılan boya ve kimyasalları hazırlama bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boya Mutfağı İşçisi (Varyant), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşletmeden gelen reçeteleri kabul etmek,

b) Gelen reçetelere göre kimyasalları tartmak, bidonlara koymak,

c) Boyaları tartmak naylon poşetlere koyarak zımbalamak

, d) Tartımı tamamlanan ürünleri ilgili birimlere bildirmek,

e) Tartılan kimyasalları reçetede ki yazılış sırasına göre dizmek,

f) Boya ve kimyasallar bitmeden önce satın alma birimine haber vermek,

g) İşiyle ilgili kayıtları tutmak,

h) Çalışma alanının tertipli ve temiz olmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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