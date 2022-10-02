Varyant Elemanı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Varyant Elemanı (Tekstil) görev tanımı nedir, Varyant Elemanı (Tekstil) ne iş yapar, Varyant Elemanı (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Varyant Elemanı (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Varyant Elemanı (Tekstil) Tanımı;

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Varyant Elemanı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Varyant Elemanı (Tekstil) Maaşları

Varyant Elemanı (Tekstil) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Varyant Elemanı (Tekstil) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Varyant Elemanı (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.30

Meslek Adı :

Varyant Elemanı (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kumaş için tasarlanmış deseni bilgisayarda renklendiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Varyant Elemanı (Tekstil), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışma programını hazırlamak,

b) Program doğrultusunda müşteri talebine göre bilgisayar programı ile numune baskı programını ve renklendirmesini yapmak,

c) Baskı için istenen talepleri bilgisayar programında işlemek ve dosya halinde hazırlamak,

d) Hazırlanan dosyayı baskı bölümüne teslim etmek,

e) Baskıya gönderilen işlerin tekrar alınıp kontrollerini yaptıktan sonra ilgili bölüme teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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