Varyos ne demek, TDK'ya göre Varyos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Varyos ne demek? Varyos TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi varyos kelimesi. Peki varyos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre varyos nedir, varyos kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VARYOS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Varyos kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Varyos kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre varyos kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Balyoz

