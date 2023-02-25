Vas Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vas Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vas Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vas Nunez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vas Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vas Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vas Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vas Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vas Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vas Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vas Nunez 22 Kasım 1995 tarihinde Lamma Island, Hong Kong şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hong Kong,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da 勞烈斯 / Vasudeva Lilley Nuñez Bravo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vas Nunez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Panonia Football Agency yapmaktadır. Vas Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vas Nunez'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vas Nunez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vasnunez

http://www.facebook.com/vas.nunez

Vas Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vas Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Vas Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vas Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Eastern Res.

1 Temmuz 2015 yılında Eastern

1 Ağustos 2015 yılında Metro Gallery

30 Haziran 2016 yılında Eastern

1 Temmuz 2016 yılında BC Glory Sky

30 Haziran 2017 yılında Eastern

4 Temmuz 2017 yılında R&F

12 Şubat 2021 yılında MZ Hakka

21 Ağustos 2022 yılında DL Pro

Vas Nunez kimdir

Vas Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vas Nunez şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HKFC, Brasil Top Skills Soccer School, United Services Recreation Club

Vas Nunez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hong Kong takımında 22 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Vas Nunez nereli

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