Vaşak ne demek, TDK'ya göre Vaşak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vaşak ne demek? Vaşak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vaşak kelimesi. Peki vaşak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vaşak nedir, vaşak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VAŞAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vaşak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vaşak kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre vaşak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kedigillerden, kulakları sivri, dişleri ve tırnakları keskin, kürkünden yararlanılan, yırtıcı bir hayvan (Lynx lynx)

