Vasco Filipe Silva Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasco Filipe Silva Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasco Filipe Silva Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vasco Filipe Silva Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vasco Filipe Silva Pinto 20 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vasco Filipe Silva Pinto Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vasco Filipe Silva Pinto'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vasco Filipe Silva Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vasco Filipe Silva Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında CS Fola Esch
Vasco Filipe Silva Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vasco Filipe Silva Pinto şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Schifflange (2012-2016), Fola Esch (2016-2022)
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