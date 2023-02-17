Vasco Gadelho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasco Gadelho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasco Gadelho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasco Gadelho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasco Gadelho 13 Aralık 1999 tarihinde Gondomar şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Vasco Antonio Rocha Gadelho Tavares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasco Gadelho Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasco Gadelho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Oliveirense futbol takımında oynamaktadır. UD Oliveirense takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vasco Gadelho'nin UD Oliveirense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasco Gadelho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasco Gadelho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasco Gadelho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasco Gadelho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gondomar Sub-15

1 Temmuz 2014 yılında Gondomar Sub-17

1 Temmuz 2016 yılında Feirense U19

1 Temmuz 2018 yılında Feirense Sub-23

1 Temmuz 2019 yılında Gondomar SC B

1 Temmuz 2020 yılında ARC Oleiros

1 Temmuz 2021 yılında Oliveirense

Vasco Gadelho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasco Gadelho şuan UD Oliveirense takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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