Vasco Lara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasco Lara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasco Lara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vasco Lara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vasco Lara 25 Ocak 2001 tarihinde Matosinhos şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Vasco de Lara Pereira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vasco Lara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasco Lara, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vasco Lara'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Vasco Lara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vasco Lara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2011 yılında Boavista CJ
1 Temmuz 2012 yılında FC Porto A.
1 Temmuz 2014 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2015 yılında Boavista Sub-15
1 Ocak 2016 yılında Braga U15
1 Temmuz 2016 yılında Palmeiras U17
1 Ocak 2017 yılında Leixões Sub-17
1 Temmuz 2017 yılında Paços Sub-17
1 Ocak 2018 yılında Feirense Sub-17
1 Temmuz 2018 yılında Feirense U19
1 Temmuz 2019 yılında Varzim U19
1 Temmuz 2020 yılında Leixões A23
Vasco Lara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vasco Lara şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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