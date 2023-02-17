Vasco Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasco Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasco Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasco Rocha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vasco Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasco Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasco Rocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasco Rocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasco Rocha 29 Ocak 1989 tarihinde Paredes şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Vasco André Moreira Rocha şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasco Rocha Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PromoSport yapmaktadır. Vasco Rocha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Trofense futbol takımında oynamaktadır. CD Trofense takımına 3 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Vasco Rocha'nin CD Trofense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasco Rochaboyu ve yaşı kaç

Vasco Rocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasco Rocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Vasco Rocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasco Rocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında FC Porto A.

1 Temmuz 2002 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2004 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2005 yılında Penafiel U17

1 Temmuz 2006 yılında USC Paredes U19

1 Temmuz 2008 yılında Paredes

1 Temmuz 2012 yılında Desportivo Aves

1 Temmuz 2014 yılında Paços Ferreira

20 Ağu 2015 yılında Feirense

30 Haziran 2016 yılında Paços Ferreira

30 Ocak 2019 yılında Varzim

30 Haziran 2019 yılında Paços Ferreira

3 Ağu 2020 yılında Trofense

Vasco Rocha kimdir

Vasco Rocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasco Rocha şuan CD Trofense takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UC Paredes (1997-99), FC Porto (1999-2002)

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Vasco Rocha nereli

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