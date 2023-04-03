Vasco Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasco Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasco Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vasco Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vasco Santos 14 Haziran 2006 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Vasco de Cunha Santos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vasco Santos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Vasco Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Porto U17 futbol takımında oynamaktadır. FC Porto U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasco Santos'nin FC Porto U17 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vasco Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vasco Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında FC Porto A.
1 Temmuz 2019 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2021 yılında Padroense A17
1 Temmuz 2022 yılında FC Porto U17
Vasco Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vasco Santos şuan FC Porto U17 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Boavista FC Formação (2014/2015), FC Porto
Vasco Santos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U17 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U16 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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