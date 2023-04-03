Vasco Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasco Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasco Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasco Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasco Sousa 6 Nisan 2004 tarihinde Penafiel şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Vasco Pereira Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasco Sousa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Global yapmaktadır. Vasco Sousa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vasco Sousa'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasco Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasco Sousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasco Sousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasco Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Paços Sub-15

1 Temmuz 2018 yılında Vitória SC S15

1 Temmuz 2019 yılında Paços Sub-17

1 Temmuz 2021 yılında Paços F. U19

Vasco Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasco Sousa şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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